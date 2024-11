Dresden - Dynamo Dresden hat die erste Heimniederlage in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga kurz vor dem Ende abgewendet. Die Mannschaft von Dresdens Trainer Thomas Stamm kam am 15. Spieltag im Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden. Vor 29.556 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion hatte David Kubatta in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Führung von Saarbrückens Kai Brünker (60.) ausgeglichen.