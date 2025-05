Der FCM wirkte am Freitagabend überrascht von der Münsteraner Vehemenz, fand zu selten Mittel, die anlaufenden Spitzen der Gäste zu überspielen, wie es eigentlich eine Magdeburger Spezialität ist. In den Zweikämpfen im letzten Drittel zogen die Blau-Weißen zu oft den kürzeren - auch wenn die Statistik am Ende ein Plus an gewonnenen Duellen für den FCM ausweist.