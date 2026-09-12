Aktuell ist das Stadion deshalb eine Baustelle, auf der nur 9.307 Zuschauer Platz finden. Vor solchen Kulissen spielt Bayern selten. Selbst Amateurclubs in den ersten Runden des DFB-Pokals weichen häufig in deutlich größere Stadien aus.

Infrastruktur

Der Münchner Hauptbahnhof ist einer der größten in ganz Europa. Mehr als 30 Gleise führen in die entfernten Metropolen in Deutschland, ins bayerische Umland sowie unter anderem in die Nachbarländer Österreich, Italien, die Schweiz oder Frankreich. Dazu gibt es in der Millionenstadt mehrere S- und U-Bahn-Linien, die durch die Millionenstadt führen.

Und in Spiesen-Elversberg? In der Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern steht das derzeit einzige Bundesliga-Stadion ohne einen eigenen Bahnhof. Als die Spielvereinigung im Mai 2025 zur Relegation gegen den 1. FC Heidenheim antrat, scherzte die Bahn mit einem Foto zu einem einzigen roten Zug-Waggon und schrieb: "Unser Sonderzeug für die Relegationsspiele."

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Spiesen-Elversberg zum Beispiel nach München will, muss zunächst mit dem Bus ins rund sechs Kilometer entfernte St. Ingbert und kann von dort mit dem Regionalzug weiter Richtung Mannheim.