Chemnitz - Die Fußball-Regionalliga Nordost soll mit einem Protest in die neue Saison starten. Am ersten Spieltag in dieser Woche soll mit Blick auf die ins Stocken geratene Reform der Aufstiegsregelung eine geschlossene Aktion durchgeführt werden. "Das heißt: In der ersten Spielminute wird der Ball in allen Partien ruhen, um entsprechend mit den Fanszenen gemeinsam ein Zeichen zu setzen, dass die Interessen der Vereine umzusetzen sind", sagte Tommy Haeder, Sprecher der Initiative Aufstiegsreform, bei einer Podiumsdiskussion der "Freien Presse".