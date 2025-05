München (dpa/lby) - Zum Champions-League-Finale in München werden an diesem Wochenende zehntausende Fußballfans aus Frankreich und Italien in der Stadt erwartet. "Wir rechnen - Stand heute - mit einer leichten italienischen Überzahl, was vor allem daran liegt, dass Mailand – München sehr gut mit dem Zug zu fahren ist", sagt ein Sprecher des städtischen Sportreferates. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet insgesamt rund 90.000 Übernachtungen von auswärtigen Gästen.