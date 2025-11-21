Wenn keiner vor die Kamera will

Die Filmemacherinnen stützen sich überwiegend auf Menschen, die Boatengs Weg begleitet haben wie Trainer, Freunde oder Sportreporter. Allerdings war es nicht so leicht, Gesprächspartner zu finden. Regisseurin Annette Baumeister erklärte der "Süddeutschen Zeitung" das eigentliche Ziel: eine Biografie aus unterschiedlichen Perspektiven zu schildern. Doch wenn die Gegenseiten nicht bereit seien zu sprechen, werde es schwierig. Und auch für Boateng müsse es "Resozialisierung geben, einen Weg zurück in die Gesellschaft".

Selbstkritik statt Lobhudelei

Der Erlanger Medienethiker Christian Schicha findet es "begrüßenswert", dass die Doku nicht dem Muster "der reinen Lobhudelei" folge. "Gleichwohl ist die Vermischung von sportlichen Erfolgen und dem Thematisieren der Beziehungsproblematik in der Doku nicht unproblematisch, weil hier die positive Einschätzung des Sportlers dominiert", sagt der Professor von der Friedrich-Alexander-Universität. Ein "Geschenk" an Boateng sei der Dreiteiler aber nicht. Es gebe eine Reihe kritischer Statements und Boateng übe Selbstkritik. "Seine gemachten Fehler werden thematisiert und problematisiert", so Schicha.

"Ich hab' daraus gelernt"

Boateng, der seine Profikarriere im September beendet hat, sagt am Ende der letzten Folge: "Ich wollte einfach meine Sichtweise nach all den Jahren mitteilen, das war mir einfach wichtig nach der ganzen Zeit", erklärt er und fügt an: "Ich hab' daraus gelernt."