Löw, Rummenigge, Kompany, Neuer, Kimmich da

Zusammen hatten Löw und Müller 2014 in Brasilien mit der Nationalmannschaft den WM-Titel gewonnen. Müller sei auf dem Platz und daneben ein besonderer Typ, sagte Löw. "In der Kabine herrschte eine andere Temperatur, wenn er da ist", sagte der 65 Jahre alte Löw vor dem Gang in den Kinosaal.