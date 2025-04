Nach der ersten Halbzeit musste man für den SV Dietzhausen in den zweiten 45 Minuten mit dem Schlimmsten rechnen. Alles sprach im Kreisoberliga-Duell mit der SG Jüchsen bis dahin für die Grabfelder: das deutliche Plus im Eckenverhältnis, die drückende Überlegenheit, das völlige Fehlen einer Entlastung beim Gastgeber, dem in der entscheidenden Phase der Saison mit den verletzten Luis Cedric Teyral, Steven Schranz und Martin Umlauft drei entscheidende Spieler für die eigene Offensive und den Abstiegskampf fehlen. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der Widerstand am Samstag (19. April) gegen die im Schnitt fast sieben Jahre jüngeren Jüchsener brechen würde.