Einer Gruppe weltweit führender Wissenschaftler geht das nicht weit genug. Sie forderten in einem offenen Brief, Spiele bei Temperaturen von über 28 Grad zu verschieben und längere Kühlpausen von mindestens sechs Minuten einzuführen. Die 20 Forscher aus den Bereichen Gesundheit, Klima und Sportleistung warnten davor, dass die Temperaturen in 14 der insgesamt 16 genutzten Stadien gefährliche Werte überschreiten könnten.

Entscheidend ist dabei nicht die reine Lufttemperatur, sondern die sogenannte Wet-Bulb-Globe-Temperatur (WBGT). Dieser Wetter-Index kombiniert etwa Sonneneinstrahlung, Wind und Luftfeuchtigkeit.

Warum Tuchels Spieler digitale Kapseln schlucken mussten

Englands Trainerteam bereitete die Mannschaft über ein Jahr lang mit Sportwissenschaftlern auf die Bedingungen vor. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge mussten die Spieler etwa digitale Kapseln schlucken, um so ihre Körperdaten unter Belastung zu erfassen und Hitzetoleranz sowie Regeneration zu analysieren.

"Die Bedingungen sind nicht unser größter Gegner, aber sie sind nach einer langen und sehr anspruchsvollen Saison für unsere Spieler auch kein Vorteil. Wir sind diese Art von Hitze und Luftfeuchtigkeit nicht gewohnt", sagte Trainer Thomas Tuchel.

So wollen die WM-Städte Fußball-Fans schützen

Nicht nur für die Spieler können die Bedingungen zum Risiko werden – auch für die Fans gilt höchste Vorsicht. Umso größer ist der Ärger, dass aus Sicherheitsgründen nicht einmal leere Wasserflaschen mit in die Stadien genommen werden dürfen.

Umso eher sind die Ausrichter gefragt. Das Gesundheitsamt des Los Angeles County plant, rund um die Spiele umfassend über Hitzeschutz und ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu informieren. New York will Informationen an die Abonnenten des öffentlichen Warnsystems sowie über WhatsApp an internationale Besucher versenden. Seattle prüft den Einsatz von klimatisierten Bussen und Wassernebelanlagen bei Fanfesten und Spielen.