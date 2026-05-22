Zudem müssen Spieler wie Chris Führich und Maximilian Mittelstädt zeigen, wie sie mit der Nicht-Nominierung des Bundestrainers für die WM zurechtkommen. Dazu noch Undav, der als torgefährlichster deutscher Stürmer Schwung aufnehmen möchte für das große Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Undav: In einem Spiel "kann alles passieren"

Der für die WM berufene Undav vertraut der eigenen Stärke. "Es kann in einem Spiel alles passieren. Wir bereiten uns gut vor, wir wissen, wie gut Bayern ist", sagte er. "Wir wissen, wir können sie nerven. Wir müssen jetzt versuchen, das einmal in dieser Saison über 90 Minuten zu schaffen und konstant gegenzuhalten."

Für Vorstandschef Alexander Wehrle ist allein schon die Wiederholung des Finaleinzugs "ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte", wie er in einem Interview der "Sport Bild" erklärte. "Das Pokal-Wochenende ist etwas ganz Besonderes, vor allem für die Fans", sagte er. "Berlin zu erleben, ist magisch."

Für beide Teams geht es um den krönenden Abschluss einer schon jetzt erfolgreichen Saison. Mehr Druck haben jedoch die Bayern. "Wir müssen dieses Spiel gewinnen, um sagen zu können, dass wir einen Schritt vorwärtsgemacht haben", sagte Kane, der sein erstes Pokalfinale in Deutschland bestreiten wird.