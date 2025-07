Einem Medienbericht zufolge lehnte der VfB mittlerweile ein erstes Angebot des FC Bayern für Woltemade ab. Wie die "Bild" am Freitag meldete, hinterlegten die Münchner erstmals eine offizielle Offerte für den 23 Jahre alten Fußballer. Diese habe eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni beinhaltet. Stuttgart aber habe das Angebot nur kurz nach Eingang abgelehnt, wie es weiter hieß.