Fußball: DFB-Schreck Ecuador hat neuen Nationaltrainer

Für den einstigen Mittelfeldakteur ist es die erste Station als Coach einer Nationalmannschaft. Erfolge auf der Trainerbank konnte er vor allem beim argentinischen Rekordmeister River Plate feiern, mit dem er seit 2014 insgesamt 14 offizielle Titel holte. Darunter zweimal die Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League. Im Februar dieses Jahres trat Gallardo als Trainer des Clubs zurück. Für River Plate hatte der frühere Nationalspieler zuvor auch selbst mehrere Jahre gespielt.