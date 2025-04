Fußball Sechs Spiele Sperre für Rüdiger nach Final-Ausraster

In dem spektakulären Finale hatte der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick auch den dritten Clásico in dieser Saison nach einem Sieg gegen Real in der Liga und dem Erfolg im Supercup gewonnen. Beim nächsten Duell in der Meisterschaft am 11. Mai wird der verletzte Rüdiger fehlen.

Fünf Spieltage vor Saisonende liegt der Titelverteidiger vier Punkte hinter Tabellenführer Barça. In der Champions League scheiterte der Rekordsieger im Viertelfinale am FC Arsenal und muss eine titellose Spielzeit fürchten.