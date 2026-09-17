Fußball: DFB-Aus? Schalke-Profi El-Faouzi im Marokko-Aufgebot

Gelsenkirchen - Der Schalker Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi hat sich offenbar endgültig für die marokkanische Nationalmannschaft entschieden. Der 24-Jährige, der die deutsche und die marokkanische Staatsangehörigkeit besitzt, steht in Marokkos Aufgebot für die Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup. Im Mai hatte El-Faouzi bereits im Test gegen Burundi (5:0) für Marokko gespielt, war für die Weltmeisterschaft jedoch nicht berücksichtigt worden.