Was eigentlich den fünften Sieg in Folge bringen sollte, endete für die Glücksbrunner am Samstag in einem Debakel. Im Heimspiel gegen den SV 08 Steinach unterlagen die Männer von Trainer René Heger nach einer indiskutablen Leistung mit 2:6. Hängende Köpfe, ratlose Gesichter bei den Spielern und kopfschüttelnde Zuschauer – das war das Bild, das sich nach dem Abpfiff bot, denn selten wurde im Sportpark „Glücksbrunn“ eine derart verkorkste Partie geboten. Dabei hätte es besser kaum beginnen können ...