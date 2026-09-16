Fußball Davies in die Flitterwochen statt zum Länderspiel

München - Der kanadische Bayern-Star Alphonso Davies (25) reist in der Länderspielpause nicht zum Nationalteam, sondern in die Flitterwochen. Das bestätigte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Ich finde, das ist eine schöne Geste vom kanadischen Fußballverband, dass Phonzy nicht nach Kanada zu den Spielen fahren muss. Der macht jetzt tatsächlich Honeymoon", sagte Dreesen bei einem Empfang des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bayerischen Staatskanzlei. Davies hole das nach, was rund um die WM nicht möglich gewesen sei. "Ich finde das gut und wir begleiten das mit großem Wohlwollen."