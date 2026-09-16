Fußball Davies in die Flitterwochen statt zum Länderspiel

Davies soll im November wieder angreifen

Verschiedene Medien hatten mit Verweis auf Nationaltrainer Jesse Marsch berichtetet, dass dieser in Absprache mit Davies auf den Kapitän verzichte. Im November soll der Außenverteidiger dann wieder voll im Nationaltrikot angreifen. "Wir haben darüber gesprochen, ob er in der ersten Hälfte des Trainingslagers seine Flitterwochen verbringen und dann zu uns stoßen soll", wurde der kanadische Nationalcoach in Medien zitiert. "Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass er erst einmal seine Flitterwochen hinter sich bringen und dann weiter an seiner körperlichen Verfassung und Form arbeiten sollte."