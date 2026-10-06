Die Anforderungen an den Ausgezeichneten

In einem Interview des Senders RFI umriss der Kapitän der Équipe Tricolore noch mal die Anforderungen an denjenigen, der die Trophäe bekommen sollte. "Es handelt sich also um eine individuelle Auszeichnung, und ich denke, das muss Vorrang vor allem anderen haben. Natürlich darf man den Rest nicht außer Acht lassen, aber die Fähigkeit, individuell herausragende Leistungen zu erbringen und die Zuschauer zu begeistern, ist es, was die Menschen bei einer Auszeichnung wie dieser beeindruckt", sagte er - und dürfte dabei sicher auch an seine 10 Tore allein bei der WM-Endrunde gedacht haben.

Der Tipp von Thomas Müller - Kane ist es nicht

Ein ehemaliger deutscher Weltmeister hält Mbappé und auch dessen Landsmann Olise für die Topanwärter. "Für mich gibt es zwei Kandidaten, die mich mit ihrer individuellen Performance am meisten begeistert haben, und das sind Michael Olise und sein kongenialer Partner bei der WM Kylian Mbappé", schrieb der Weltmeister von 2014 in seinem eigenen Newsletter: "Die beiden kombinieren Spektakel mit Torgefahr."