DFB-Chef Neuendorf gibt Update zu deutschen WM-Prämien

Kurz vor dem Start ins Turnier gibt es noch keine Klarheit über die WM-Prämien für die deutschen Nationalspieler. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist jedoch zuversichtlich, dass die Verhandlungen vor der Partie am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao abgeschlossen werden. "Weitgehend besteht da Einigkeit. Es ist auch kein Thema, das noch in das erste Spiel getragen wird", sagte der 64-Jährige bei einem Besuch des German House of Soccer in New York, einem Treffpunkt des Deutschen Fußball-Bunds für Fans in der Millionen-Metropole. "Ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich eine gute Lösung haben."