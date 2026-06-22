Am Ende konnte sich der WM-Dritte von 2018 bei seinem Torwart Thibaut Courtois bedanken, dass zumindest ein Zähler heraussprang. Der 33-Jährige von Real Madrid vereitelte einige gute Möglichkeiten der Iraner, die wie Belgien zwei Punkte auf dem Konto haben.

Nach der Partie kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und dem Ordnungspersonal. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, versuchte ein Mann, auf den Rasen zu gelangen. Er wurde von Ordnern aufgehalten und abgeführt. Wie auf Bildern zu sehen ist, trug der Mann ein Shirt mit einem Aufdruck der iranischen Fahne aus der Zeit vor der Islamischen Revolution, die von der FIFA verboten wurde.