Flug-Problem: Uruguay erreicht Spielort verspätet

Für Uruguays Nationalmannschaft gestaltete sich die Anreise zum ersten WM-Spiel in Miami Gardens komplizierter als gedacht. Nach FIFA-Angaben verzögerte sich der Abflug der Südamerikaner aus Cancún wegen eines Fehlers bei der Abfertigung. "Die Fluggesellschaft hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt", teilte der Weltverband FIFA mit.

Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag (0.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Saudi-Arabien in das Turnier. Schon bei der WM 2010 in Südafrika hatte es auf dem Flug des uruguayischen Teams zum ersten Gruppenspiel eine Verspätung gegeben.