Tuchel war wenig begeistert vom Auftritt seines Teams. "Wir haben uns das Leben sehr schwer gemacht mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben", sagte der frühere Bundesligacoach über die Spielweise seines Teams. "Schlampig, sehr viele technische Fehler, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug. Wir hatten heute Glück."