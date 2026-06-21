Im 1000. Spiel der WM-Geschichte erzielten Daichi Kamada (4. Minute), Ayase Ueda (31./83.) und Junya Ito (69.) im mexikanischen Monterrey die Tore für Japan. Die Tunesier, die sich nach dem 1:5 im ersten Spiel gegen Schweden von Coach Sabri Lamouchi getrennt hatten, spielten erneut schwach.

Das Chaos der vergangenen Tage mit Trainerwechsel und Berichten über Unstimmigkeiten im Team hinterließ Spuren: Der neue Trainer Renard war mit dem Auftritt der Mannschaft sichtlich unzufrieden. Die Japaner hingegen trafen fast nach Belieben - und haben das Erreichen des Sechzehntelfinales im Duell mit Schweden selbst in der Hand.

Mutter von Kap Verdes Torwart in den USA

Kap Verdes Matchwinner beim sensationellen 0:0 gegen Europameister Spanien bekommt beim Turnier in den USA Unterstützung. Die Mutter des 40 Jahre alten Torhüters Vozinha wird ihren Sohn im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay live im Stadion in Miami unterstützen können. Ein Verbandssprecher bestätigte bei der Pressekonferenz zu dieser Partie, dass Ana Candida Evora nach der Klärung aller Visa-Fragen in den USA angekommen sei.

"Für mich ist das sehr wichtig. Denn jeder in meiner Familie unterstützt mich immer in allen Dingen", sagte Vozinha im Teamquartier des WM-Außenseiters in Tampa/Florida. "Sie hier zu haben, ist für mich etwas Besonderes. Ich bin sehr glücklich. Mein Vater und mein Bruder werden auch da sein."