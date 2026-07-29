Bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen 30 Grad fand der 1. Obenauf-Firmencup in Neuhaus – auf dem Sportplatz Igelshieb – statt. Am Nachmittag rollte der Ball, und die Fußballmannschaften von neun lokalen Firmen lieferten sich spannende und mitreißende Spiele. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur sportlicher Ehrgeiz, sondern vor allem Teamgeist und der gemeinsame Spaß, fasst Rita Worm-Horn zusammen.