Fußball-Club-WM Real gegen PSG - oder Tony allein in New York

Am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/DAZN) hätten sich Rüdiger und Musiala auch im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks begegnen können - als Gegenspieler. Also genau in der riesigen Football-Arena, in der sie gemeinsam am 19. Juli 2026 mit der DFB-Auswahl im Endspiel Fußball-Weltmeister werden wollen. Ein schöner Traum, der für Musiala freilich gerade sehr, sehr weit entfernt ist.