Fußball-Club-WM Kompany zwischen Gruppensieg und Teamchemie

In der K.o.-Phase der Club-WM stehen die Münchner schon. Damit geht es "nur" noch um Platz eins in Gruppe C. Und einen womöglich weniger starken Gegner im Achtelfinale sowie einen vermeintlich aussichtsreicheren Weg in den Runden danach bis zum erklärten Traumziel des deutschen Fußball-Meisters: dem Finale im MetLife-Stadium vor den Toren von New York am 13. Juli.