Er habe kurz nach dem Spiel mit Musiala gesprochen. "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes", berichtete Kompany danach. Er sei aber zumindest "ein wenig entspannt, obwohl ich nicht weiß, was morgen (von den Ärzten) gesagt wird". Im WM-Quartier des deutschen Meisters in Orlando soll Musiala eingehend untersucht werden. Seine Teamkollegen begleitete er nach dem Schlusspfiff immerhin noch mit in die Kurve zu den Bayern-Fans, um dort zu feiern.