"Jonathan hat Führungsfähigkeiten. Er bringt Erfahrung mit. Wir haben das Vertrauen, dass er uns schnell helfen wird", hatte Kompany am Samstagabend (Ortszeit) in Cincinnati vor dem Auftaktspiel in der Pressekonferenz gesagt. Da er mit etlichen Bayern-Kollegen auch schon in der deutschen Nationalelf zusammengespielt habe, werde Tahs Integration nicht so schwierig, glaubt Kompany. Tahs Abwehrkollege Dayot Upamecano soll nach seiner Operation am Knie in den USA behutsam aufgebaut werden für Startelfeinsätze.