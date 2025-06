Gnabry: Das geht seit Jahren so

Auch bei Serge Gnabry wird immer wieder spekuliert. Der bald 30 Jahre alte Angreifer geht in München in sein letztes Vertragsjahr. Es sei für ihn "nichts Neues", dass er als Verkaufskandidat gelte, "das geht schon seit drei Jahren so. Deswegen ist nichts Neues dazu zu sagen." Dass er auch als Backup für Harry Kane vorne drin spielen kann, macht ihn wichtig. Zumal ja Thomas Müller geht.