Der deutsche Fußball-Meister nutzte seine Chancen vor 33.287 Zuschauern einfach nicht. Ein Tor von Kimmich zählte nicht (61.), der ebenfalls eingewechselter Konrad Laimer schoss an den Pfosten (66.). Statt zum Start der K.o.-Phase nun am Samstag erneut in Charlotte gegen den FC Chelsea oder den afrikanischen Außenseiter Espérance Tunis zu spielen, ist in Miami einen Tag später Flamengo aus Brasilien der Gegner. Im Erfolgsfall könnte im Viertelfinale die ganz große Prüfung gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain folgen.