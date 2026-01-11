Ter Stegen wieder fit - aber ohne Einsatzchance

Ebenfalls von der Barça-Bank aus sah sich Nationaltorwart Marc-André ter Stegen das Spektakel an. Der 33-Jährige hatte sich nach seiner jüngsten Verletzung wieder fit gemeldet. Ter Stegen hatte sich vor dem 5:0-Halbfinalsieg gegen Athletic Bilbao eine Blessur zugezogen und war zwischenzeitlich aus Saudi-Arabien abgereist. Der Torwart, der seinen Stammplatz bei Barça verloren hat und um seine WM-Chance bangen muss, war nach einer langen Verletzungspause erst gerade zurückgekehrt. Am Ende jubelte er auf dem Feld gemeinsam mit seinen Teamkollegen.