Fußball Chemie Leipzig trauert um Legende "Spießer" Bauchspieß

Die eigentlich als zweite Wahl oder - noch despektierlicher - als "Rest von Leipzig" eingestufte Mannschaft von Chemie Leipzig wurde DDR-Meister. Die Grün-Weißen um Kapitän Manfred Walter, Bauchspieß, Klaus Lisiewicz und Co. waren nach einer 1963 sportpolitisch vollzogenen Neusortierung der Leipziger Erstliga-Spieler vom SC Rotation sowie des SC Lok unter dem Dach der BSG Chemie eingeordnet worden. Als Abstiegskandidat gingen sie an den Start - und mischten die Konkurrenz fortan mit Kampfkraft, einer nicht minder großen Portion Trotz und schließlich Euphorie auf.



Die Fans beim "Underdog" aus Leipzig-Leutzsch wurden mit jedem Überraschungserfolg immer mehr. Über 20.000 kamen in jener Saison durchschnittlich zu den Heimspielen der von Alfred Kunze trainierten Mannschaft. Der Namensgeber des heutigen Stadions verstarb 1996. Seit dem entscheidenden 2:0-Erfolg am 10. Mai 1964 bei Turbine Erfurt, mit dem die Meisterschaft vor 30.000 Zuschauern - darunter 10.000 Leipziger - perfekt gemacht wurde, treffen sich die alten Haudegen jedes Jahr an diesem Tag, um sich an ihren spektakulären Coup zu erinnern. Beim nächsten Treffen wird der geliebte "Spießer" fehlen.