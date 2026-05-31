Hakimi: "Wir sind Familie"

Enriques klare Botschaft: Beim auf Hochglanz polierten Glitzerclub ist niemand größer als der Verein. "Wir folgen ihm, wir vertrauen ihm. Wir sind nicht nur ein Team, wir sind Familie", schwärmte Außenverteidiger Achraf Hakimi.

Enrique selbst wollte sich nicht in den Vordergrund rücken. "Legende? Das interessiert mich nicht", stellte der Südeuropäer klar. Dennoch gab er zu, dass der zweite Triumph mit PSG noch schöner sei als der erste. "Es ist der beste Moment der Saison. Wir sind wieder Champions, zum zweiten Mal in Folge. Das ist unglaublich", sagte Enrique, der in Gedanken bestimmt bei seiner 2019 an Krebs verstorbenen Tochter Xana war.

Sein Vertrag in Paris läuft bis Sommer 2027. Er sei "etwas ganz, ganz Besonderes – als Trainer, als Mensch, als Persönlichkeit", schwärmte der katarische PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Er könne zwar die Frage nach Enriques Zukunft nicht direkt beantworten, aber sei sehr zuversichtlich. "Es geht um das Projekt, und er ist der Beste für dieses Projekt".

Enrique über dritten Titel mit PSG: "Ich hoffe es"

Ein Blick auf die Altersstruktur des Kaders dürfte den Rest Europas zittern lassen. Leistungsträger wie Joao Neves, Bradley Barcola oder Désiré Doué sind alle höchstens Mitte 20. Weltfußballer Dembélé feierte Mitte Mai seinen 29. Geburtstag. Diese Mannschaft könnte in dieser Zusammensetzung noch viele Jahre spielen - und Enrique eine ganze Ära prägen.

"Dieser Wille, immer mehr zu gewinnen – dafür ist Luis Enrique verantwortlich. Ich hoffe, er treibt uns an, noch mehr zu gewinnen", erklärte Taktgeber Vitinha. Auf die Frage, ob er im kommenden Jahr den dritten Champions-League-Titel mit PSG gewinne, antwortete Enrique lachend: "Ich hoffe es".