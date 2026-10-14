Bodö - Auch Borussia Dortmund ist beim Favoritenschreck FK Bodö/Glimt gestrauchelt und hat in der Champions League im Norden Norwegens wertvolle Punkte liegengelassen. Beim 0:1 (0:0) wachte das Team von Trainer Niko Kovac zu spät auf. Auch dürfte der BVB-Coach, der am Tag zuvor seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, seine Personalentscheidungen im Nachhinein bereut haben. Die personellen Korrekturen kamen nach Fredrik Sjövolds Siegtreffer (52. Minute) zu spät. Nach dem 3:2 zum Auftakt der Champions-League-Ligaphase gegen den FC Villarreal blieb der Fußball-Bundesligist damit diesmal punktlos.