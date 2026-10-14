Erst Wechsel bringen BVB in Schwung

Kurz darauf reagierte Kovac und wechselte gleich viermal. Für die enttäuschenden Silva, Inacio, Konstantinos Karetsas und Joey Veerman kamen Guirassy, Nwaneri, Julian Ryerson und Felix Nmecha. Und sogleich kam der BVB auch zu seinen ersten nennenswerten Offensivaktionen. Nmecha und Guirassy verpassten in den ersten zehn Minuten nach ihrer Einwechslung noch jeweils knapp den Ausgleich. Dortmund drückte nun und die Hausherren kamen nun kaum noch aus der Abwehr heraus. Doch auch die Brechstange half nicht mehr. Der BVB blieb am Ende torlos.