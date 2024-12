In Mainz werden noch keine Akteure aus dem Bayern-Lazarett zurückkommen. Das Personal, das am vergangenen Dienstag in der Champions League Schachtar Donezk mit 5:1 besiegte, ist erneut gefordert. Auch bei Torjäger Kane reiche es nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht. Kompany glaubt an ein Comeback des Engländers daheim gegen Leipzig.