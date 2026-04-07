Fußball-Bundesliga: Zuschauer nach Notfall bei Spiel in Frankfurt gestorben

"Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt"

"Der 87-jährige Mann, der seit vielen Jahren Eintrachtmitglied und Dauerkartenbesitzer war, erlitt während der Partie einen Herzstillstand, konnte vor Ort zwar noch erfolgreich reanimiert werden, war aber im weiteren Verlauf nicht mehr zu stabilisieren", schrieb die Eintracht. Der Fan sei noch am Sonntag im Krankenhaus gestorben. "Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt."