München - Bryan Zaragoza bleibt Spieler von Rekordmeister FC Bayern München, spielt in der kommenden Saison aber auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten Celta Vigo. Das gaben die Münchner bekannt. Damit bleibt der Spanier in seiner Heimat, nachdem er in der vergangenen Spielzeit an CA Osasuna ausgeliehen war.