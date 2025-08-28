Fußball-Bundesliga Xavi Simons bei RB Leipzig vor dem Absprung

Leipzig - Vor dem Bundesliga-Heimdebüt von Trainer Ole Werner dreht sich bei RB Leipzig alles um Spielmacher Xavi Simons. Der Niederländer war kurzfristig nach London gereist, um mit Tottenham Hotspur zu verhandeln. Werner wird seine Planungen für das Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim im Mittelfeld wohl anpassen müssen. "Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Stand jetzt ist noch nichts passiert", sagte Werner und hat dennoch einen Notfallplan parat. "Wir haben eine klare Idee."