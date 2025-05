Deutlich wurde Eberl beim von ihm untersagten Ibiza-Trip. Die Profis hatten eine kurze Meisterreise auf die Mittelmeerinsel geplant, hätte es in Leipzig mit dem Titel geklappt. "Es ist noch immer ein Wettbewerb und fühlt sich dann einfach nicht gut an", sagte Eberl. "Man möchte ja auch nicht, dass das in zwei, drei Jahren andere Vereine machen. Oder es wird irgendwann en vogue und am drittletzten Spieltag machen es sechs Vereine."