Mönchengladbach - Angeführt von einem starken Offensiv-Trio hat der VfL Wolfsburg den Aufwärtstrend von Borussia Mönchengladbach gestoppt und sich etwas weiter Richtung Tabellenmittelfeld vorgearbeitet. Die Niedersachsen gewannen am Niederrhein verdient mit 3:1 (3:1), ihr Interimstrainer Daniel Bauer sammelte damit weitere Argumente für eine Beförderung zum Chefcoach. Die Borussia, die aus den vorangegangen fünf Spielen in der Fußball-Bundesliga 13 von 15 möglichen Punkten geholt hatte, enttäuschte über weite Strecken.