Hoeneß erwartet "Monat der Entscheidung"

In anderthalb Wochen steht im Rheinland das Duell zwischen Bayer und Bayern an. "Wenn wir mit unseren sechs Punkten Vorsprung und einem super Torverhältnis da reingehen, dann sieht es gut aus", sagte Hoeneß, dessen Herzensclub rund um den Liga-Gipfel in den Champions-League-Playoffs gegen Celtic Glasgow gefordert ist.