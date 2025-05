Eberl verfolgt Berichte um Wirtz nicht

Angesprochen auf Meldungen über einen möglichen Transfer von Wirtz nach München erwiderte Bayern-Sportvorstand Max Eberl, dass er die Berichte nicht verfolge. Das Thema schwele schon lange in der Öffentlichkeit, sagte er und meinte grundsätzlich: "Wir werden unsere Aufgaben machen, haben Ideen und Gedanken. Wir schauen, was umzusetzen und zu realisierten ist. Dann werden wir sehen, wie der Kader bei der Club-WM und in der neuen Saison aussieht."