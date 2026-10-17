Bremen - Nach seinem erneuten Doppelpack in der Fußball-Bundesliga hat Stürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen genervt auf die wiederholte Frage nach einem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft reagiert. "Ich würde es cool finden - ich glaube, ich bin immer sehr respektvoll mit den Medien - wenn die Medien auch anfangen, mich zu respektieren", sagte der 33-Jährige nach dem 2:2 (0:2) gegen den SC Paderborn in einem DAZN-Interview. "Und wenn ich jetzt 44-mal gesagt habe, dass ich da nicht drüber reden will, wäre es cool, wenn wir nicht mehr darüber reden."