Der Nachfolger des am Ende glück- und erfolglosen Dino Toppmöller hatte seine verunsicherten Spieler starkgeredet und selbst viel Selbstvertrauen ausgestrahlt. "Vielleicht habe ich einen Zauberstab, aber glaubt mir, ich werde es schaffen", hatte der Mallorquiner vor dem Spiel gesagt: "Alles wird anders sein."

Zauberfußball sahen die mitgereisten Eintracht-Fans zwar nicht, aber immerhin war ihr Team defensiv und auch taktisch verbessert. In der 56. Minute vergab Oscar Höjlund die erste ernsthafte Chance der Hessen im gegnerischen Strafraum kläglich. Insgesamt blieb das Spiel auf einem sehr überschaubaren Niveau, am Ende wurde es aber hektisch.

Fans halfen beim Schneeschippen

Das Spiel konnte trotz der schwierigen Wetterbedingungen mit Schneefall, Eiskörnern und gefrierendem Regen stattfinden. Dafür hatten auch Union-Fans gesorgt, die dem Club beim Beseitigen von Schnee und Eis im und um das Stadion An der Alten Försterei geholfen hatten. Eine ähnliche Aktion hatte es zuletzt schon vor der Partie gegen Mainz im Januar gegeben.