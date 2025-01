In München hat Eberl aktuell nicht nur mit den Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala & Co. zu tun, sondern auch mit Überlegungen zu den Talenten Mathys Tel (19), Arijon Ibrahimovic (19) und Adam Aznou (18). "Spielzeit ist extrem wichtig. Vielleicht hat man im Januar die Möglichkeit, eine passende Leihe für den einen oder anderen Spieler zu finden. Bei Mathys ist es so, dass er voll in unserer Planung ist", sagte Eberl. "Der Kader in der Offensive ist breit, aber auch nicht zu breit."