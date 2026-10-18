Fußball-Bundesliga Wie geht es Kompany? Bayern-Trainer sieht Gala von Bank aus

München - Steht Vincent Kompany beim Champions-League-Knaller des FC Bayern gegen den FC Arsenal wieder an der Seitenlinie? Bei der 6:1-Gala der Münchner gegen RB Leipzig konnte der 40-Jährige das nicht. "Wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist", sagte Sportvorstand Max Eberl über den Trainer, der den Sturmlauf an die Tabellenspitze von der Bank aus verfolgte. Zumindest für eine Nacht sind die Bayern in der Bundesliga vorn; dann kann der SC Freiburg durch einen Sieg in Leverkusen wieder vorbeiziehen.