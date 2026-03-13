Fußball-Bundesliga: Werner erwartet intensives Spiel beim VfB - Schlager zurück

Leipzig - Ole Werner erwartet beim Tabellennachbarn VfB Stuttgart ein hochintensives Spiel. Da spielt es auch überhaupt keine Rolle, dass die Schwaben nach dem Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto (1:2) nur wenig Zeit zur Regeneration haben. "Das Spiel wird keine großen Auswirkungen haben. Stuttgart ist diesen Rhythmus gewohnt. Es wird so oder so ein schnelles Spiel werden, schon allein von der Spielanlage beider Teams her", sagte RB Leipzigs Cheftrainer Werner vor dem Bundesliga-Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellenfünften aus Leipzig an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).