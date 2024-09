Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Bremer den Rekordmeister an der Weser. Die Münchner präsentierten sich zuletzt in Torlaune: In der Liga gewann der Spitzenreiter 6:1 bei Aufsteiger Holstein Kiel, in der Champions League gab es in der heimischen Arena einen 9:2-Kantersieg gegen kroatischen Club Dinamo Zagreb.