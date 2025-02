Bayern vor wichtigen Wochen

Die Münchener stehen vor wichtigen Wochen. In der Champions League spielen sie am 12. und 18. Februar gegen Celtic Glasgow in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Dazwischen liegt das Top-Spiel in Leverkusen am 15. Februar. "Das Spiel ist nicht entscheidend, aber vorentscheidend", sagte Bayer Leverkusens Vorstandschef Fernando Carro ebenfalls beim SpoBis.