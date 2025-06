In Leipzig war nach der Trennung von Marco Rose Ende März bis zum Saisonende Zsolt Löw als Interimscoach im Amt. Neben Werner waren zuvor für den Cheftrainer-Posten auch Cesc Fàbregas (Como) und Oliver Glasner (Crystal Palace) im Gespräch. Auch der Däne Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen war zwischenzeitlich als möglicher neuer Coach gehandelt worden, ehe zuletzt der 37-jährige Jaissle als Alternative zu Werner galt. Derzeit trainiert der ehemalige Salzburger Coach den Club Al-Ahly in Saudi-Arabien, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Der RB-Trainingsauftakt ist am 14. Juli geplant.