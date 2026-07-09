Fußball-Bundesliga: Werder setzt nach Tribüneneinsturz auf Sorgfalt statt Tempo

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen setzt nach dem Teileinsturz einer Tribüne im Weserstadion beim Wiederaufbau auf Sicherheit als auf Schnelligkeit. "Es gilt einfach: Sorgfalt vor Zeit. Das Ganze muss wieder vernünftig und baulich richtig behoben werden, damit alle Besucher, die danach kommen, sich keine Gedanken machen müssen, ob sie auf einer unsicheren Tribüne sitzen", erklärte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weser-Stadion GmbH, in einer Medienrunde. "Das hat Priorität eins."